Resort zdrowia szacuje, że w Polsce już pięć tysięcy dzieci jest uzależnionych od nowych technologii cyfrowych. Z kolei Fundacja Orange podaje, że odsetek uczniów, którzy spędzają przed komputerem ponad 6 godzin dziennie, wzrósł w czasie pandemii i zdalnego nauczania z 10,1% do ok. 50%. To zdecydowanie dłużej niż zalecają specjaliści. Dotyczy to szczególnie dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które samodzielnie nie są jeszcze w stanie uporać się z zagrożeniami płynącymi z „bycia online”, takimi jak cyberprzemoc, FOMO (fear of missing out), nadużywaniem mediów cyfrowych czy uzależnieniem. Ich mózgi nie są jeszcze gotowe na takie wyzwanie. Bez pomocy rodziców mogą sobie nie poradzić z ryzykiem uzależnienia od mediów cyfrowych.

Z drugiej strony duża część rodziców zmaga się z dylematem: Gdzie postawić granicę w korzystaniu z mediów cyfrowych? Zakazywać czy pozwalać? Kontrolować czy ufać? Jak wprowadzić domowe zasady ekranowe, kiedy sami pracujemy zdalnie i ciągle korzystamy z mediów elektronicznych?

Na te pytania odpowie dr Łukasz Srokowski, ekspert projektu cyfrowobezpieczni.pl i założyciel sieci Autorskich Szkół Navigo w czasie darmowego webinaru „Dzieci w wieku 7-11 lat w cyfrowym świecie. Jak je zabezpieczyć przed ubocznymi skutkami pandemii?”. Odbędzie się on 21 czerwca 2021 o godz. 20:00. Spotkanie jest darmowe, ale obowiązują na nie zapisy: http://bit.ly/Webinar-Navigo

Webinar jest pierwszym spotkaniem Akademii Navigo – otwartym cyklu szkoleń dla rodziców, w czasie których eksperci Navigo będą się dzielić swoją wiedzą z zakresu edukacji, psychologii uczenia się i motywacji oraz korzystania z mediów cyfrowych.

